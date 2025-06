Fondi per aprire nuovi negozi. Il Comune stanzia 100mila euro

L’amministrazione comunale di Castelnuovo Rangone ha deliberato uno stanziamento per cercare di sostenere le attività economiche locali. Ammontano infatti a 100mila euro le risorse pubbliche che saranno destinate sia alle attività esistenti, sia ai progetti di nuova apertura. Una cifra non di poco conto, insomma, per una realtà come Castelnuovo, se si considera che il Comune di Modena, a inizio 2025, aveva fatto un bando simile del valore di 113mila euro.

"E’ una ventina d’anni – spiega il sindaco, Massimo Paradisi – che il Comune di Castelnuovo non adottava una simile misura. Sicuramente, per quanto ci riguarda, è un’iniziativa molto importante. Il commercio, del resto, a Castelnuovo come altrove, vive le difficoltà del momento tra consumi in calo e ascesa del commercio on line. Con questo bando vogliamo concretamente aiutare chi vuole aprire o ha una realtà da rilanciare".

Il bando si divide in due sezioni: un fondo da 40mila euro destinato alla riqualificazione delle attività già presenti, un altro da 60mila euro rivolto alle nuove aperture. Per la prima sezione, gli ambiti di intervento riguardano la riqualificazione interna ed esterna dell’esercizio, l’ampliamento o il consolidamento del prodotto/servizio offerto, nonché la riqualificazione organizzativa e gestionale. Le domande di contributo dovranno pervenire entro il 20 agosto e dopo tale data inizierà la procedura valutativa dei progetti.

I contributi previsti dal bando saranno concessi a fondo perduto fino a un massimo di 10mila euro, per coprire il 50 per cento delle spese ammissibili. Per la seconda sezione (nuove aperture), i progetti dovranno essere inviati sempre entro il 20 agosto e saranno valutati sulla base dell’innovazione del prodotto/servizio offerto, oltre alla presenza di Under 36 e donne. Ad ogni progetto ammesso sarà concesso un contributo fino a 20mila euro, pari a un massimo del 50 per cento delle spese ammissibili.

Marco Pederzoli