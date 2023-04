Fondi per i campi da tennis, nuova copertura ventilata

Il Comune di Castelfranco ha pubblicato la procedura per l’affidamento dei lavori di riqualificazione e implementazione dell’impianto sportivo dei campi tennis, con la realizzazione di una tensostruttura in sostituzione del pallone pressostatico che copre nel periodo invernale i due campi in erba sintetica presso il parco ’La Stalla’. L’importo totale dell’appalto è di 400.000 euro. Ad annunciarlo è stata l’amministrazione comunale, che specifica: "La copertura verrà realizzata con un telone ventilato in doppia membrana, in grado di garantire una serie di vantaggi: riduzione del fenomeno "condensa" e dei consumi per il riscaldamento nei mesi invernali". L’assessore allo sport Leonardo Pastore commenta: "Si tratta di un investimento per noi importantissimo, utile a rendere l’area tennis del nostro parco ’La Stalla’ sempre più completa e adeguata alle aspettative delle tante cittadine e cittadini che praticano sport. L’obiettivo che ci siamo posti è quello di dotare l’area di una struttura più sostenibile dal punto di vista energetico e più sicura". Per le ditte interessate ad aggiudicarsi l’appalto dei lavori, la presentazione dell’offerta va fatta entro le 14 del 24 aprile.