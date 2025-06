Fondi per il Mac Mazzieri. Restyling da 180mila euro

Iniziano i lavori per la riqualificazione e ammodernamento del Cinema Teatro Mac Mazzieri di Pavullo. Questo grazie ad un co-finanziamento di 65mila euro da parte della Fondazione di Modena che si aggiungono a quelli stanziati dall’Amministrazione comunale per un totale di 112mila euro.

"Negli scorsi mesi – dice il sindaco Davide Venturelli - avevamo annunciato un importante progetto di riqualificazione per il cinema: un programma di interventi che hanno come obiettivo quello di modernizzare gli arredi, l’attrezzatura della sala di proiezione e di rendere più fruibile e accessibile l’intera struttura pubblica. Oggi, grazie anche al contributo ottenuto attraverso un bando della Fondazione di Modena, possiamo iniziare a realizzare i primi interventi che riguarderanno il restauro della pavimentazione del palcoscenico, la sostituzione del sipario, la manutenzione dell’americana di scena, l’implementazione di nuove tecnologie per la proiezione e il relamping delle luci con tecnologia led a basso impatto energetico. Nei prossimi mesi e anni l’obiettivo sarà invece quello di ottenere o stanziare le risorse per riqualificare completamente la pavimentazione della sala e tutte e 420 le sedute.

Un altro passo avanti – chiosa - per tornare a valorizzare uno dei luoghi di aggregazione sociale e culturale più importanti di tutto il nostro Appennino Modenese, fruito annualmente da tantissime associazioni e da oltre 30mila spettatori".

Il cinema teatro dedicato all’artista pavullese Walter Mac Mazzieri era stato oggetto di un’importante ristrutturazione, per un costo di sei miliardi di lire, inaugurata il 28 gennaio 2001 alla presenza dell’allora ministro della Giustizia Piero Fassino. La platea ha una capacità di oltre 420 persone e nel 2014 è stato installato un nuovo sistema digitale. É una sala di particolare pregio per il territorio. Lo stabile fu costruito dal Cavalier Alfonso Lipparini con mezzi propri e inaugurato nel dicembre del 1964 sull’ex cinema Giardini.

