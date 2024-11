Fondi per la Seconda Casa di Fausta. I Lions: "Raccolti oltre 20mila euro"

Si è tenuta giovedì sera nella prestigiosa cornice del salone d’onore dell’Accademia Militare di Modena la consueta cena benefica promossa da Lions Club Castelnuovo Rangone per sostenere i progetti associativi di Aseop Odv (Associazione Sostegno Ematologia Oncologia Pediatrica), ed in particolare il completamento della Seconda Casa di Fausta, la nuova struttura di ospitalità che garantirà accoglienza gratuita alle tante famiglie che quotidianamente raggiungono i nostri ospedali. Il club, che ha compito sette anni, ha raccolto per Aseop più di 20mila euro.

La serata, che ha visto la presenza di Patrizia Campari, Governatore del Distretto Lions 108 Tb, è dedicata allo sport modenese. Erano presenti infatti, tra gli altri, il presidente del Modena Calcio Carlo Rivetti e i direttori generali del Modena Volley Andrea Russo e Andrea Sartoretti. "E’ per noi un grande privilegio poter contare ancora una volta sul prezioso aiuto del Lions Club Castelnuovo Rangone, che fin dal momento della fondazione ha voluto essere al nostro fianco garantendo, con una generosità davvero straordinaria, continuo supporto ai nostri bambini e alle loro famiglie – ha detto Erio Bagni, presidente di Aseop – Il ricavato della serata sarà per noi un ulteriore e fondamentale passo in avanti verso il completamento della Seconda Casa di Fausta, un progetto di accoglienza importante ed ambizioso, che per questo richiede la massima condivisione da parte di tutti i nostri amici e sostenitori". La Seconda Casa di Fausta, infatti, andrà ad ampliare l’offerta di accoglienza che già viene offerta da Aseop alle famiglie del Dipartimento Materno Infantile del Policlinico grazie alla Casa di Fausta, situata nelle immediate vicinanze dell’ospedale ed inaugurata nel mese di Marzo 2016. Nel corso di questi otto anni di attività, sono state più di cinquecento le famiglie che hanno usufruito dell’ospitalità gratuita che viene garantita da Aseop all’interno della struttura per tutta la durata necessaria a completare le terapie. "Una realtà importante e fondamentale per il nostro territorio – ha sottolineato il vicesindaco Francesca Maletti presente all’evento – che va sostenuta in tuttii modi possibili".

"Una serata di assoluta rilevanza – afferma il presidente del lions club Castelnuovo Rangone, Roberta Leo – Questa incredibile riposta celebra una visione comune: quella di una comunità unita, in cui ognuno ha la possibilità di sentirsi parte di qualcosa di speciale, un passo verso un futuro migliore dove il lavoro di squadra, la dedizione e il rispetto sono valori fondamentali, non solo in ’campo’, ma anche nella vita.