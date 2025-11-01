Fondi per l’affitto, arriva la quota regionale

Arrivano altri 212mila euro dalla Regione all’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico, che permetteranno all’Unione stessa di finanziare tutte le 175 domande rimaste inevase a fine alla fine del 2024 con la prima tranche dei contributi regionali. Erano state 674 le domande presentate per il Fondo Affitto del 2024, 337 delle quali ammesse in graduatoria, e con la prima tranche dei finanziamenti (poco più di 240mila euro) era stato possibile finanziarle solo la metà, poco meno della metà, ovvero 162: queste ulteriori risorse, daranno modo alla Giunta dell’Unione, presieduta dal sindaco di Sassuolo Matteo Mesini, di deliberare il finanziamento anche delle domande rimaste inevase alla fine dell’anno scorso e già nei prossimi giorni, una volta verificati i dati degli aventi diritto dei beneficiari, gli uffici provvederanno alla liquidazioni dei contributi.

Il Fondo finanzia i titolari di un regolare contratto di locazione, ad uso abitativo: i nuclei familiari in cui l’ammontare annuo dell’affitto incide tra il 25 e il 40% rispetto al reddito lordo Irpef complessivo ricevono un contributo pari ad un quinto del canone annuo, fino ad un massimo di 1.500 euro mentre se l’affitto superi il 40%, invece, il contributo sarà pari ad un quarto del canone annuo, per un massimo di 2mila euro."In un periodo difficile per le famiglie, ancor di più a causa di scelte governative lontane dalla realtà, questo è decisamente un segnale positivo ed un’ottima notizia", il commento dell’assessore alle politiche sociali dell’Unione nonché sindaco di Fiorano Marco Biagini, che rimarca come i tagli operati dal Governo sul fondo affitti abbiano drasticamente ridotto le disponibilità degli enti locali. "Le risorse da distribuire sul territorio regionale – spiega Biagini - sono passate così dai 40 milioni complessivi del 2022, ai 10 stanziati per il 2024 unicamente dalla Regione, che assegna le risorse del Fondo affitti regionale con fondi propri di bilancio".

