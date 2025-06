Fondi per pagare l’affitto ai medici: "Così si incentiva la sanità locale"

Si rinnova l’aiuto per sostenere l’accoglienza abitativa del personale sanitario che presta servizio nel Distretto di Mirandola, sperimentato già nel 2022 dal Comune. Da quest’anno però l’impegno e lo sforzo economico verrà ripartito tra Comune di Mirandola, Unione Comuni Modenesi Area Nord (Ucman) e Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola. La collaborazione, che potrà essere rinnovata in futuro, ha l’obiettivo di rafforzare la sanità locale e incentivare l’arrivo di nuove figure professionali nel Distretto sanitario di Mirandola. Gode di uno stanziamento di 40.000 euro ed è rivolto a medici, infermieri, professionisti sanitari, pediatri di libera scelta, medici di medicina generale e altri operatori socio-sanitari, in forza a strutture pubbliche del territorio, compreso l’ospedale Santa Maria Bianca e le strutture di ASP (Azienda Servizi alla Persona). L’iniziativa prevede l’erogazione di un contributo pari a tre mensilità del canone di locazione, fino ad un massimo di 1.650 euro, per coprire parte delle spese abitative sostenute da personale assunto o convenzionato in servizio da dopo il 1° gennaio 2024 e in possesso di regolare contratto di affitto nel territorio distrettuale. La gestione operativa del bando, aperto fino al 31 dicembre, è demandata al Comune di Mirandola verso il quale vanno indirizzate le domande. Le erogazioni avverranno in tre tranche (settembre, novembre e febbraio 2026), seguendo l’ordine cronologico delle domande.

"Un segnale forte e concreto – sottolineano congiuntamente i firmatari Letizia Budri, sindaca di Mirandola, Claudio Poletti, presidente Ucman e Francesco Vincenzi, presidente Fondazione Cassa – a supporto di una sanità pubblica territoriale accessibile, di qualità e sostenibile".

Il fondo viene alimentato attraverso 10.000 euro a carico del Comune di Mirandola, 10.000 euro a carico di Ucman e 20.000 euro messi a disposizione dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola.

"Accogliamo con grande favore l’iniziativa – dice la direttrice del Distretto sanitario Ausl di Mirandola Annamaria Ferraresi (foto)– che muove a sostegno della sistemazione abitativa del personale sanitario e ringraziamo Comune di Mirandola, Ucman e Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola per la sensibilità espressa nei confronti della sanità del territorio. Queste iniziative ci aiutano ad essere più attrattivi e agevolano la permanenza dei dipendenti già in forze".

Alberto Greco