Fondi Pnrr e trasparenza . Patto tra Unimore e Finanza:: "Rafforziamo la legalità"

Chi opera nel mondo della ricerca e del trasferimento tecnologico sa bene quale grande opportunità di crescita ci è offerta dall’Europa tanto che l’università di Modena e Reggio Emilia, che in molti campi proietta la propria azione proprio in una dimensione europea, ha anche centrato l’obiettivo di trovare molti progetti di sviluppo e di crescita finanziati all’interno degli stanziamenti straordinari previsti dal Pnrr. È una vittoria – sottolineano dal rettorato – aver ottenuto risorse per oltre 50milioni di euro destinate per lo sviluppo di laboratori di ricerca. Ma proprio perché l’approccio è europeo, deve essere europeo anche il controllo del corretto utilizzo di queste risorse.

E Unimore si fa promotrice assieme alla Guardia di Finanza di un protocollo d’intesa per lo scambio di informazioni e controllo sul corretto utilizzo del fiume di risorse che l’Europa indirizza su questo territorio. Il protocollo sottoscritto ieri mattina, sottolinea il comandante del Comando provinciale delle Fiamme Gialle, Gianluca Capecci "garantisce un periodico flusso informativo a favore della Guardia di Finanza, quale forza di polizia economico-finanziaria specializzata nella tutela della spesa pubblica finanziata con fondi europei e nazionali, che consentirà di condurre analisi mirate e, ove ritenuto necessario, attività di controllo. La finalità della collaborazione è quella di rafforzare i presidi di legalità e trasparenza a tutela del corretto impiego dei finanziamenti e, nel caso, contrastare tempestivamente eventuali condotte illecite che possano incidere sulla regolare esecuzione delle opere".

Opere che tra Modena e Reggio Emilia richiederanno un esborso di 50 milioni di euro che verranno impiegate, in gran parte, per la realizzazione di laboratori di ricerca, l’acquisto di nuove strumentazioni e per potenziare le interazioni di rete con altre realtà nazionali di eccellenza: si pensi per esempio al Centro nazionale di mobilità sostenibile, al Centro di medicina rigenerativa e al Laboratorio di biochimica. "Il Pnrr per tutto il mondo dell’istruzione è un’occasione unica – ricorda il rettore, Carlo Adolfo Porro –, un’occasione da non sprecare da tutti i punti di vista. Abbiamo vincoli molto stringenti dall’Unione europea. La preoccupazione da parte di tutti è di evitare che questa quantità importante di denaro possa essere associata a episodi di non trasparenza se non addirittura di illegalità. È interesse di tutte le amministrazioni fare in modo, grazie alla collaborazione con tutti gli organi di controllo, di assicurare un percorso di massima trasparenza e visibilità". L’università, a seguito del protocollo, si impegna a fornire al comando provinciale della Guardia di Finanza tutti i dettagli dei progetti in corso e a mettere a disposizione le banche dati in suo possesso. Unimore – che è un "presidio fondamentale per evitare infiltrazioni criminali in settori nodali del nostro territorio", come spiega il prefetto Alessandra Camporota – assieme a Prefettura e Guardia di Finanza organizzeranno seminari e corsi di formazione rivolti al personale interno ma anche agli insegnanti dei diversi atenei con l’obiettivo di sensibilizzare su tematiche legate alla gestione responsabile dei fondi pubblici e alla prevenzione delle frodi.