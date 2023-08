"Fondo di risarcimento a Castelnuovo per le vittime di furti"

L’Amministrazione comunale di Castelnuovo Rangone ha rifinanziato nei giorni scorsi il progetto ’Non da soli’, fondo di risarcimento da 5.000 euro destinato alle vittime di furti o altri episodi di microcriminalità, rivolto ai residenti sul territorio comunale e alle persone non residenti che lavorano all’interno del perimetro castelnovese.

A renderlo noto è stato lo stesso Comune di Castelnuovo, che precisa: "Attraverso il fondo ’Non da soli’, che rientra nell’accordo di programma sulla sicurezza stipulato con Regione Emilia-Romagna, l’Amministrazione comunale si impegna a coprire i costi sostenuti dai cittadini per riparare i danni occorsi all’abitazione o all’auto, a seguito di effrazioni per furto o tentato furto, per la sostituzione della serratura e il rifacimento delle chiavi dell’abitazione o della vettura, per la duplicazione dei documenti personali rubati, per un limite massimo rimborsabile di 300 euro".

Chi ha subito danni alla propria abitazione o alla propria auto a seguito di furti, quindi, potrà contare su un contributo comunale a fondo perduto fino a 300 euro. La vicesindaca di Castelnuovo Rangone, Daniela Sirotti Mattioli, commenta: "Si tratta di una garanzia in più per i cittadini e per chi lavora a Castelnuovo, un progetto che si colloca all’interno di una serie di misure legate alla sicurezza, con interventi mirati come l’ampliamento della rete di telecamere e dell’illuminazione pubblica". Ancora, dall’amministrazione comunale spiegano: "Per accedere al servizio è necessario presentare domanda allo "sportello di aiuto alle vittime – Non da soli" presso l’ufficio Urp in via Roma 1A, attraverso la compilazione di un modulo reperibile presso lo Sportello stesso o scaricabile dal sito del Comune www.comune.castelnuovo-rangone.mo.it, entro 90 giorni dalla data della denuncia.

La domanda deve essere sottoscritta dalla vittima o da chi ha sporto denuncia, corredata da una fotocopia della denuncia stessa a un organo di Polizia, una fotocopia di un documento di riconoscimento personale, una fotocopia della documentazione relativa alle spese sostenute e dell’eventuale polizza assicurativa. Nel caso di sostituzione della porta, occorre anche la dichiarazione del tecnico che attesti che il danno subito non sia riparabile".

