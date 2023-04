Fondo sicurezza per le imprese

Anche quest’anno Formigine aderisce al Fondo per la sicurezza a beneficio delle piccole imprese maggiormente esposte a fatti criminosi istituito dalla Camera di Commercio. Il bando (rivolto alle attività aperte al pubblico con meno di 50 addetti e un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro) ‘finanzia’ l’acquisto, da parte delle imprese richiedenti, di sistemi antirapina collegati con le Forze dell’Ordine, videosorveglianze a circuito chiuso, antifurti e nebbiogeni e sistemi passivi come casseforti, blindature, antitaccheggio, inferriate, vetri antisfondamento e sistemi integrati di verifica, contabilizzazione e stoccaggio denaro.

"Abbiamo già destinato al fondo 2mila euro e – spiega l’assessore alle attività produttive Corrado Bizzini – siamo pronti a ridefinire la cifra sulla base delle richieste che arriveranno".