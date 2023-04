Fondo vittime reati, domande in aumento

Sono 36 le richieste di risarcimento giunte nei primi tre mesi dell’anno al Fondo per le vittime di reato che la giunta comunale, ha deciso di rifinanziare per un importo di 7.500 euro.

Il fondo istituito dal Comune di Modena rientra tra le azioni di sostegno e vicinanza alle vittime e tra le iniziative di prevenzione e sostegno realizzate nell’ambito del Patto per Modena sicura. Del fondo possono beneficiare cittadini italiani e stranieri, in possesso di regolare permesso o carta di soggiorno, per fatti accaduti sul territorio comunale relativi a danni materiali derivanti da alcune fattispecie di reati (scippi, borseggi, furti in abitazione, furti su auto in sosta). Il contributo erogato copre il 70 per cento del costo sostenuto per riparazioni di danni da reati predatori, arrecati all’abitazione a seguito di effrazioni per furto o tentato furto, la sostituzione di serrature, la duplicazione documenti o chiavi.

Prima del Covid la media degli accessi al fondo era di 175 domande; addirittura 198 le domande risarcite nel 2018 per complessivi 30.400 euro e 163 nel 2019 per 26mila euro totali. Le richieste si sono dimezzate negli anni dell’emergenza sanitaria: nel 2022, in linea con le 88 dell’anno precedente, sono state 87 le richieste presentate da vittime per il 69% donne con età media 62 anni. Quasi la metà (46%) hanno riguardato danni arrecati da furti su auto di cui il 24% con raggiro (richieste di informazioni per distrarre la vittima); il 10,3% borseggi; il 28,7% furti in abitazione e il 3,5% furti con scasso in garage.

Nei primi mesi del 2023 le richieste di accesso al fondo, alle quali verrà data risposta con le nuove risorse deliberate dalla giunta, sono invece in aumento. L’età media delle vittime è ancora 62 anni, ma la percentuale delle donne è salita all’80,5%. Dei reati commessi, il 63,8% riguarda furti su auto, di cui il 27% commesso con raggiro ed il restante su auto in sosta. I borseggi rappresentano il 25% del totale, mentre scippi e furti in abitazione costituiscono ognuno il 5,5%.