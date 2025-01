Fondovalle, al via i lavori:: "Ci aspettiamo disagi"

Proseguiranno fino alla fine di gennaio, secondo quanto riferito dalla stessa Provincia di Modena, i lavori iniziati ieri sulla strada provinciale Fondovalle a Marano, in corrispondenza dell’attraversamento del Rio Piccolo, sul quale era già stato istituito nei giorni scorsi un senso unico alternato. "I lavori – spiegano dalla Provincia, ente proprietario della strada Fondovalle – sono eseguiti dal gruppo Hera in collaborazione con la Provincia e riguardano il riposizionamento della condotta idrica che, a causa di un guasto, provoca la fuoriuscita di acqua in strada comportando l’ammaloramento della sede viaria. Per tutta la durata del cantiere, che si protrarrà fino alla fine di gennaio, resterà in vigore un senso unico alternato regolato da impianto semaforico, con limite di velocità di 30 chilometri orari e divieto di sorpasso".

Il vicesindaco di Marano, Christian Tondi, è poi entrato più nei dettagli del cantiere in corso e ha spiegato: "I lavori si sono resi necessari a causa di un guasto alla struttura sotterranea del sifone in corrispondenza dell’attraversamento di Rio Piccolo sotto la provinciale. L’intervento consisterà nella riparazione e nella sigillatura della soletta del manufatto, da dove poi fuoriusciva l’acqua in strada, e nel relativo spostamento e deviazione della condotta idrica rispetto all’intersezione con il canale. In queste ultime settimane, grazie all’intervento di Hera e alla preziosa collaborazione con la Provincia di Modena, si è intervenuti a più riprese per pulire e svuotare i vari detriti che si erano depositati negli anni in corrispondenza dell’attraversamento sotterraneo del canale; materiale che, dopo gli ultimi fenomeni meteorologici e le intense piogge, faceva da ’tappo’ al corretto deflusso dell’acqua, spingendola poi verso la superficie creando di conseguenza l’ammaloramento della sede viaria. Si tratta di un cantiere che purtroppo – prosegue Tondi – creerà dei disagi alla viabilità, sia nei giorni feriali, soprattutto nelle fasce orarie con più traffico, sia nel weekend, per chi si reca in montagna. Disagi che, insieme alla Provincia, cercheremo di mitigare e limitare il più possibile anche attraverso la presenza di personale moviere, che si occuperà di regolamentare il traffico nei momenti più critici, con l’obiettivo di rendere il transito maggiormente fluido così da limitare al minimo la formazione di code o rallentamenti. Invito i cittadini a prestare la massima attenzione in questo tratto di strada e a osservare la segnaletica presente in loco. Ci scusiamo peraltro – conclude il vicesindaco Tondi – per gli eventuali disagi, ma confidiamo che i lavori si concluderanno alla fine di questo mese".

Marco Pederzoli