Fontana di corso Roma nel mirino. Vandali depositano... un water

Non pare esserci pace per la ormai ‘famosa’ - fontana di corso Roma: ieri mattina, al risveglio i carpigiani vi hanno trovato collocato, nella parte terminale, un water. Un vero e proprio water in ceramica, che deve essere stato collocato nella notte o alle prime luci dell’alba, prima dell’apertura dei bar. In breve tempo, l’oggetto è stato rimosso, ma ormai le immagini erano già state pubblicate sui social, scatenando la più svariata ironia degli utenti al riguardo. Non è, infatti, la prima volta che la fontana del riqualificato corso Roma è presa di mira: a inizio novembre, dopo che da più parti era stato sottolineato come la struttura sembrasse avere le sembianze di una tomba o di un monumento funebre, qualcuno, tra il goliardico e il senso di polemica verso la scelta, approfittando delle ricorrenze (Ognissanti, Giorno dei Morti), ai piedi della fontana ha deposto una pianta di crisantemi cui, durante la giornata, sono stati aggiunti una serie di ‘lumini’ tipici delle tombe. Anche a fronte del water l’ironia sui social si è scatenata, tanto che più di una persona si è chiesta "è tornato il Comitato 1 aprile? (che nel 1987 aveva dipinto di rosa il cordolo allora esistente in corso Fanti, ndr). Anche se non mancata qualche critica sul "cattivo gusto del gesto" e anche chi ha espresso preoccupazione per i soldi pubblici per la realizzazione di quell’opera (60mila euro). Sul posto ieri mattina, dopo la rimozione del water, erano presenti gli agenti della Polizia locale che hanno preso informazioni dai baristi e dai residenti, anche tenuto conto delle varie telecamere presenti nella zona.

m. s. c.