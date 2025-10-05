Fontana di piazza, festa per i 150 anni. Inaugurato il restauro da 40mila euro

Si è tenuta ieri a Pievepelago la festa per i 150 anni (con inaugurazione del recente restauro) della Fontana di piazza Domenico Ricci, simbolo del paese. Dopo un secolo e mezzo la ‘Fontana di piazza’ (com’è conosciuta) necessitava infatti interventi di salvaguardia, illustrati dal presidente Accademia Scoltenna Livio Migliori e dal sindaco Corrado Ferroni.

L’accurato progetto è stato curato dall’architetto Massimo Gasperini di Pisa, i lavori sono stati realizzati dalla ditta Mi.Co. specializzata in opere di restauro monumenti, per un importo complessivo di 40mila euro finanziati con un mutuo comunale. Don Giuseppe ha poi benedetto la fontana. È seguita una festa conviviale, con mostra fotografica; nel pomeriggio si è tenuto in biblioteca un convegno su ‘La fontana della piazza nella storia e nella vita della comunità pievarola’: con poesie dialettali, racconti, aneddoti e illustrazioni. Altri lavori interesseranno la piazza, ha annunciato il sindaco, inserendola nei progetti finanziabili nell’ambito dell’Hub urbano cui Pievepelago è stato ammesso.

La storia di questa fontana inizia nel 1863. Con un’opera all’epoca ardita ed innovatrice, si realizzò una conduttura di 1.400 metri tutta in macigno scalpellato che portò l’acqua dal monte della Rocca. Dopo una pausa per rimpinguare le casse comunali, nel 1875, su disegno del prof. Gerolamo Galassini, abili scalpellini del posto modellarono l’elegante fontana che ha ispirato leggende, novelle e poesie e un po’ tutta la storia paesana.

g.p.