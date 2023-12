Fontana e diurno illuminati di giallo per i diritti umani

Oggi si celebra il 75esimo anniversario della Dichiarazione universale dei diritti umani. Su richiesta di Amnesty International, il movimento globale di oltre 10 milioni di persone impegnate per il rispetto dei diritti sanciti dalla Dichiarazione universale dei diritti umani, l’amministrazione comunale modenese illumina monumenti e luoghi simbolici della città, come avverrà in molteplici Comuni d’Italia. Ad accendersi di luce gialla a Modena saranno la fontana Dei Due Fiumi in largo Garibaldi, in collaborazione con Hera Servizi Energia e il Diurno di piazza Mazzini, grazie alla collaborazione degli Uffici Tecnici comunali e del Servizio Promozione della Città e Turismo. Inoltre, nel monitor all’ingresso del Diurno, saranno proiettate le parole dell’articolo 1 della Dichiarazione universale: "Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti" che contemporaneamente saranno proiettate anche sui altri monumenti del Paese.