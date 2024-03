Fontana regala al S. Felice il derby salvezza contro il Camposanto

SAN FELICE

1

V. CAMPOSANTO

0

SAN FELICE: Neri, Adsaoui, Passerini, Sarti, Sentieri, Roccato, Fontana, Marchesini (91’ Ermeni), Carpeggiani (70’ Ndrejaj), Iazzetta, Haddaji. A disp: Pivanti, Balboni, Gentile, Tosse, Masuzzo, Ruopolo, Cavicchioni. All. Barbi.

V. CAMPOSANTO: Benetti, Diozzi, Vitiello, Mensah M. (53’ Mogavero), Pignatti, Pjolla (15’ Mensah M.A.), Grazia, Natali, Momodu (80’ Tecku), Pregnolato (80’ Amadori), Baraldi (78’ Azindow). A disp: Aloè, Pizzi, Gheduzzi, Boadi. All. Luppi.

Arbitro: Petronilla di Parma

Reti: 15’ Fontana Note: espulso al 72’ Maxwell, ammoniti Adsoui, Sarti, Maxwell, Diozzi.

Il derby della paura lo vince il San Felice, che scavalca il Camposanto in classifica ed esce dai playout, lasciando ai biancoverdi (terzo ko di fila) il cerino della zona calda. Al 15’ Iazzetta imbuca per Fontana che supera Benetti in uscita. Per altre due volte Fontana si presenta davanti a Benetti ma il guardiano 2006 è decisivo. Nella ripresa al 5’ Baraldi segna da terra in mischia ma l’arbitro annulla per un offside contestato. Al 72’ secondo giallo a Maxwell e Virtus in dieci. Proprio al 91’ un lancio lungo libera Tecku in area ma l’attaccante manda clamorosamente furi la palla del pareggio.