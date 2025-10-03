Fontana restaurata, la cerimonia

Sabato si terrà a Pievepelago la festa per il restauro della Fontana di piazza Domenico Ricci, simbolo del paese. Alle ore 10 verranno presentati i lavori di restauro con l’intervento delle autorità e dei tecnici progettisti. Alle ore 12.00 apertura di uno stand gastronomico a cura dell’Associazione turistica Pro Loco Pievepelago e del locale Gruppo Infioratori. Alle ore 15.00 ‘La fontana della piazza nella storia e nella vita della comunità pievarola’: con poesie, racconti, aneddoti e illustrazioni. Il ricavato della festa sarà utilizzato per arricchire di fiori la prossima Infiorata del Corpus Domini, che si terrà il 7 giugno 2026. La storia di questa fontana inizia nel 1863, quando l’Amministrazione comunale –narra sarcasticamente un cronista- "decideva saggiamente di far fronte al pericolo di una generale intossicazione alcolica prodotta dall’attività di 23 osterie, aumentando il numero delle pubbliche fontane che erano solo tre." Con un’opera all’epoca ardita ed innovatrice, si realizzò una conduttura di 1.400 metri tutta in macigno scalpellato che portò l’acqua dal monte della Rocca, Dopo una pausa per rimpinguare le casse comunali, nel 1875, su disegno del prof. Gerolamo Galassini, abili scalpellini del posto modellarono l’elegante fontana che ha ispirato leggende, novelle e poesie. Ferruccio Pedrazzoli evidenziò la vecchia abitudine dei ragazzi di far scorrere in inverno l’acqua nella strada per realizzare una pista ghiacciata su cui scivolare. Giacomo Cortesi, in una delle sue più famose poesie, ricorda "l’ultimo sorso" a questa fontana dei tanti emigranti, l’abitudine a bagnarsi gli occhi il venerdì Santo e la vicinanza alla chiesa per matrimoni e funerali. Una leggenda popolare diceva che vicino alla fontana c’è un piastrone in sasso detto "la pianna" che costringe le persone che la calpestano a desiderare di fare ritorno alla Pieve.

