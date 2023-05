Fontanazzi e teli sulle sponde Piccole esondazioni in collina, strade e cantine allagate

Allagamenti di campi, frutteti, qualche smottamento, fossi straripati, ma tutto sommato nei comuni delle Terre di Castelli, dove oggi riaprono le scuole, è andata abbastanza bene (con tre sottolineature sull’"abbastanza"), ieri, con l’ondata di maltempo del ciclone Minerva. Il Panaro, al momento, è visibilmente ingrossato ma il decorso delle acque non ha provocato problemi. Le maggiori criticità, invece, hanno riguardato i rii e i fossati. Fin dalle 6 del mattino di ieri il sindaco di Savignano, Enrico Tagliavini, che è anche assessore dell’Unione Terre di Castelli alla Protezione Civile, ha seguito personalmente, insieme ai volontari della Protezione Civile dell’Unione e alla Protezione Civile regionale, proprio la situazione dei rii che insistono sul territorio savignanese. "Abbiamo sorvegliato tutti i piccoli corsi d’acqua – ha confermato Tagliavini – partendo dal Rio Baldo a nord e passando per il Rio d’Orzo, il Rio Merdone (si chiama proprio così) e il Rio Ghiarelle. Quello che ha preoccupato di più, al momento è il Rio Merdone: vi è stata infatti una piccola fessurazione che ha allagato un paio di campi, ma fortunatamente in modo non grave. La falla è stata poi tappata con sacchi di sabbia posizionati dalla Protezione civile regionale".

Sempre a causa dell’emergenza metereologica e delle intense precipitazioni, dal primo pomeriggio di ieri, con ordinanza del Comune di Castelvetro, è stata disposta la chiusura di via Guerro di Qua. "Il provvedimento – rende noto il Comune - è stato assunto in via precauzionale, fino a data da destinarsi, a seguito dei recenti sopralluoghi di monitoraggio della situazione viaria, che hanno rilevato ammaloramenti del fondo stradale della strada in questione, con formazione di buche e scorrimento di acque superficiali". Problemi ben visibili di fossati al limite anche in via Per Sassuolo a Vignola. A Guiglia, invece, come ha riferito il sindaco, Iacopo Lagazzi (che si è subito "tuffato" nella questione maltempo dopo essere stato rieletto), l’unica situazione di criticità riguarda una frana a Monteorsello, sul Rio Ghiaia in via Buzzeda che è esondato in alcuni punti. Da San Cesario, la consigliera di opposizione Sabina Piccinini fa ricorso all’ironia per descrivere la situazione all’istituto Pacinotti. "Nel parco, la pioggia battente ha creato un lago splendente e, lungo i marciapiedi, bambini e genitori hanno imparato a camminare sulle acque". AIPo (Agenzia Interregionale per il fiume Po) fa sapere di aver attivato il servizio di piena h24 e "sono in corso controlli delle arginature e delle altre opere idrauliche di competenza. In particolare, sono state apposte, in via preventiva, telonature lungo alcuni tratti arginali sia di Secchia che di Panaro, è stato contenuto un fontanazzo nei pressi del fiume Secchia in comune di Sorbara ed è stato asportato un grosso tronco d’albero dall’alveo del fiume Panaro, in comune di Nonantola. Attentamente monitorate anche le casse di espansione di Secchia e Panaro".

Scuole chiuse oggi a Serramazzoni, Pavullo, Polinago, Bastiglia e Sorbara. Qualche cantina allagata. I tecnici della Provincia, infine, sono intervenuti su alcuni tratti interessati dall’accumulo di acqua sulla carreggiata, come ad esempio la fondovalle Panaro, la provinciale di Riccò, la provinciale 24 a Monchio e la provinciale 33 a Frassineti. Restano interdetti a i percorsi natura Panaro, Tiepido e Secchia.

Marco Pederzoli