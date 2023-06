Fontane a secco, proteste e c’è chi le riempie di fiori Il Comune: "Rischio contaminazione dopo le piogge"

Da un paio di settimane, le fontane di Piazza Repubblica e Piazza IV novembre sono a secco. Un’anomalia per Montese i cui abitanti e turisti sono da sempre abituati a vedere sgorgare acqua fresca. Le proteste non mancano, in piazza e sui social. L’Amministrazione ha avvertito che la chiusura è avvenuta a seguito delle "pesanti e abbondanti piogge dell’ultimo periodo e al conseguente potenziale rischio di contaminazione esterna per infiltrazione". Il servizio idrico di Montese il Comune l’ha ceduto a Hera, mantenendo la gestione diretta delle due fontane, della condotta e della sorgente I Tufi che le alimenta. La minoranza consiliare vuole vederci chiaro e ha presentato un’interrogazione. Ieri, una mano ignota ha posto nelle fontane dei vasi di fiori per coprire la bruttura in assenza d’acqua. w.b.