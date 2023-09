"FoodFest, eccellenze gastronomiche in mostra"

È stata presentata ieri mattina la seconda edizione di EmiliaFoodFest, il festival dei sapori e della tradizione della Via Emilia in programma a Carpi dal 22 al 24 settembre. Il festival cultural-gastronomico si svilupperà nel centro storico di Carpi a partire da Piazza dei Martiri, per estensione una delle più grandi piazze italiane, con produttori provenienti dalle varie province emiliano – romagnole per far conoscere e degustare i sapori del territorio in un vero e proprio viaggio sensoriale

"L’edizione 2022 è stato un grande successo con tantissime persone venute da fuori Carpi per seguire la manifestazione. - spiega Alberto Bellelli, Sindaco del Comune di Carpi - Fin dal giorno successivo insieme a SGP Grandi Eventi e agli altri soggetti che contribuiscono all’organizzazione, abbiamo iniziato ad immaginare cosa poter aggiungere a quella che si era rivelata una formula vincente. Gli ingredienti potrebbero sembrare semplici e basilari: un contesto meraviglioso come Piazza dei Martiri e le eccellenze gastronomiche della food valley. Ma questa terra, questa comunità non ha mai ragionato sulla semplice somma ricercando quel valore aggiunto che renda speciale un evento. E questo valore aggiunto è l’amalgama che si è creato con tutti i partner di EmiliaFoodFest. Le DOP emiliano-romagnole sono un valore che si aggiorna continuamente quantitativamente e qualitativamente. Un valore che è un “ponte sul mondo” che siamo orgogliosi parta da Carpi e dalla sua piazza".

"Siamo orgogliosi e felici che questo festival, un evento unico in regione, che racchiude storia e tradizione della nostra arte culinaria sia diventato una tradizione per Carpi. – spiega Stefania Gasparini (nella foto), Assessore alla Promozione del Centro Storico del Comune di Carpi - Proprio la nostra città, infatti, è sia geograficamente che storicamente il centro delle tante eccellenze enogastronomiche della nostra regione".