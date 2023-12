Footlose A Broadway con la compagnia Mo.Re

di Maria Silvia Cabri

Un nuovo e travolgente musical proposto dalla Compagnia delle Mo.Re., compagnia teatrale amatoriale di prosa e musical, composta da artisti di Modena e Reggio Emilia. Arriva a Modena ‘Footlose’, adattamento teatrale dell’omonimo film cult del 1984: musica, luci e soprattutto danza fanno da protagonisti, coinvolgendo lo spettatore in un crescendo di emozioni che esplode nel ballo finale. Fino al 6 gennaio, al Teatro Michelangelo di Modena, con tanto di brindisi la notte di Capodanno, lasciatevi trasportare dall’orchestra in un viaggio che attraversa l’America a ritmo delle canzoni più famose degli anni Ottanta, come racconta Luca Angelozzi, che nel musical interpreta il ruolo di Kevin Bacon, ossia il protagonista Ren McCormak.

Luca, come nasce il musical? "Faccio parte della compagnia Mo.Re. da sei anni; veniamo da un grande successo con lo spettacolo ‘Grease’ e scegliere di portare in scena un altro importante titolo era una sfida, dovevamo essere sicuri di ‘tenere alta l’asticella’. E abbiamo accettato la sfida: a Modena facciamo il debutto ufficiale, poi porteremo in giro per l’Emilia Romagna. L’evento è realizzato con licenza amatoriale ufficiale Concord Theatricals".

Siete una compagna amatoriale quindi?

"Mo.Re. nasce nel 2009 proprio con l’intento di riunire gli amanti dell’arte teatrale sia di Modena che di Reggio Emilia. Ognuno di noi, di giorno, fa un altro ‘mestiere’: io, che ho 24 anni, mi sto laureando in Chimica e tecnologia farmaceutiche. Poi ci sono medici, infermieri, operatori del commerciale e molto altro. Quest’anno siamo oltre 60 in compagnia, ma non facciamo solo musical, ma anche prosa, intrattenimento, eventi di canto, cene con delitto. Siamo dividi per ‘specialità’: ad esempio nel cast di ‘Footlose’ siamo in 27. Io cerco di unire al meglio le tre discipline proprie del musical: canto, danza e recitazione". Essere ‘amatori’ vi piace?

"Moltissimo, perché bene esprime quello che siamo: amiamo l’arte teatrale, specie il musical, per noi è come ossigeno. Di giorno ognuno ha la propria vita personale, studentesca e lavorativa, poi la sera si stacca e possiamo svagarci dedicandosi alla passione".

L’obiettivo della Compagnia è sempre stato quello di proporre al pubblico spettacoli in stile Broadway, e un vostro punto di forza è la realizzazione autonoma di ogni elemento presente in scena…

"Esatto. Dai costumi, alle scenografie al disegno luci, per portare agli utenti spettacoli di qualità realizzati con passione. Per fortuna, tra i nostri membri abbiamo un falegname che realizza le scenografia, un graphic design, che si occupa di riprese e social media, persone che hanno fatto corsi di cucito e che realizzano su misura i costumi, mentre chi ha è appassionato di decoupage fa le grafiche, le stampe, le insegne. Tutto quello che si vede in scena è prodotto da noi artigianalmente, sotto la guida del nostro regista, Maicol Piccinini, che è designer d’interni. Le coreografie sono realizzate da ragazzi che hanno studiato danza, mentre il canto è seguito da una vera e propria maestra di canto che fa sempre parte attiva del gruppo".