"Forghieri, genio dell’auto e amico vero"

Una serata emozionante per ricordare un’eccellenza modenese. Il 13 novembre avrebbe compiuto 88 anni Mauro Forghieri e proprio nella stesso giorno il Panathlon Modena e il suo presidente Maria Carafoli hanno radunato nella location più adatta, l’autodromo di Modena, alcune personaggi di spicco del mondo dei motori per un intenso ricordo di un uomo, da molti conosciuto come ‘Furia’, che ha contribuito a rendere grande la Ferrari, scomparso lo scorso novembre. La serata magistralmente condotta da Leo Turrini, si è aperta con un suggestivo documento filmato in cui Forghieri ricorda quello che è stato il suo rapporto con il Drake e il momento in cui si è staccato dal Cavallino. In sala la moglie Elisabetta, visibilmente commossa, ma anche amici che lo hanno conosciuto bene sia nel privato che nella sua attività di ingegnere. Il costruttore Giampaolo Dallara, oggi 88enne, con grande lucidità ha parlato di Forghieri progettista: "Mauro faceva tutto, si occupava anche di aereodinamica. Il più completo di tutti, ma anche l’ultimo tra gli ingegneri dell’auto. Ha vinto ogni tipo di gara, se avesse potuto anche quelle in discesa… Una bella persona, se avevi bisogno lui c’era sempre".

Ezio Zermiani, decano tra i giornalisti del motor sport, ha ricordato sopratutto l’uomo. "Era Leonardo, un personaggio unico. Ricordo la nostra complicità nel raccontarci i tic del ‘vecchio’, come quella telefonata fiume in lingua inglese di ‘Libera e bella’ Montezemolo, così lo chiamavamo noi, commentata da Ferrari con sarcasmo".

Grande amico di Forghieri è stato anche Paolo Barilla. "Gli chiesi di aiutarmi a cercare la Ferrari 312 B del 1970, la più bella di sempre. La trovammo in America, la rimettemmo in sesto e la utilizzai a Montecarlo per correre tra le auto storiche. Di Mauro mi è rimasta impressa l’umiltà del ricercatore".

Pietro Corradini è stato uno dei meccanici più fedeli di Forghieri e ha ricordato l’intenso rapporto in occasione delle gare e dei preziosi consigli recapitati sempre in dialetto modenese. Collegato da Londra, si è rivolto ai numerosi presenti in sala il grande capo della Formula 1, Stefano Domenicali, ad di Formula One Group, socio onorario del Panathlon. "Da piccolo ho avuto modo di studiare Forghieri. Il mondo delle corse sarà sempre riconoscente verso questo grande uomo. Ancora oggi uno degli aspetti che lo renderebbe moderno è proprio quella capacità che aveva nel dialogare con le persone".

La serata è stata aperta dal sindaco Gian Carlo Muzzarelli che ha speso parole di affetto, sottolineando le qualità umane, la passione, l’inventiva di un personaggio unico che, ha detto il sindaco, "resterà sempre con noi".

Numerose le personalità che hanno partecipato all’evento: il comandante dell’Accademia di Modena, generale Davide Scalabrin, il presidente della Camera di Commercio di Modena Giuseppe Molinari, la sindaca di Formigine, dove Forghieri viveva, Maria Costi, e quello di Maranello Luigi Zironi, oltre al governatore dell’Area 5 (Emilia- Romagna e Marche) del Panathlon Francesco Franceschetti. Largamente rappresentato, e non poteva che essere così, anche il mondo dei motori, con Livio Grassi, presidente dell’Autodromo di Modena, il pilota Sergio Campana e diversi membri del Club Motori di Modena, il cui presidente, l’artista Alessandro Rasponi, ha omaggiato i relatori con opere ispirate alla carriera di Forghieri.