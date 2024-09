Formazione digitale : "Un nuovo progetto per vincere le sfide della tecnologia"

Con un investimento di oltre 22 milioni di euro finanziato dal Ministero dell’Università e della Ricerca nell’ambito delle azioni del Pnrr, viene ufficialmente lanciato Edunext - Next Education Italia, un progetto strategico per la digitalizzazione e l’innovazione della formazione in Italia. L’iniziativa, tra le più ambiziose del panorama nazionale, punta a trasformare l’educazione digitale con un modello inclusivo, flessibile e all’avanguardia, in grado di rispondere efficacemente alle esigenze attuali e future del mercato del lavoro e della società. Edunext è una vasta rete di collaborazione che coinvolge trentacinque Università e cinque Istituzioni Afam (Alta Formazione Artistica e Musicale), con Unimore come capofila. Il progetto è stato presentato ieri durante un evento che ha visto la partecipazione dei principali attori istituzionali e accademici coinvolti. Alla conferenza sono intervenuti il rettore Carlo Adolfo Porro, Luca Chiantore, direttore generale di Unimore, Tommaso Minerva, Coordinatore Scientifico di Edunext, Paola Salomoni, assessore all’Università, Ricerca e Agenda Digitale della Regione Emilia- Romagna, Mario Nobile, direttore generale di Agid, e Gianni Dominici, amministratore delegato di Forum PA. L’obiettivo di Edunext è chiaro: realizzare un’offerta formativa digitale di qualità, accessibile a una platea vasta e diversificata, in grado di adattarsi rapidamente ai cambiamenti del mercato del lavoro e alle nuove esigenze educative. Il progetto si articola in diverse azioni concrete che mirano a innovare i metodi e i contenuti della formazione, promuovendo l’adozione di tecnologie avanzate e di metodologie didattiche innovative. Tra le principali iniziative c’è senza dubbio lo sviluppo di 32 nuovi corsi di laurea e 32 master, oltre alla produzione di più di 250 contenuti formativi aperti che copriranno un totale di circa 7.000 crediti formativi universitari. Questi percorsi formativi saranno caratterizzati da un’attenzione particolare a settori chiave come le competenze digitali, la sostenibilità, l’energia, la data literacy e l’intelligenza artificiale, ambiti identificati come prioritari per la crescita e lo sviluppo del tessuto sociale ed economico del Paese. Un altro elemento cruciale del progetto è la creazione di una Educational Content Library, una biblioteca digitale che metterà a disposizione dei docenti e degli studenti risorse educative innovative e che contribuirà a creare un ambiente di apprendimento integrato e condiviso tra tutte le istituzioni partecipanti. "L’obiettivo finale è quello di rendere Edunext una realtà consolidata e sostenibile entro il 2028– commenta Porro – Nasce come rete nazionale in grado di rispondere in modo efficace alle sfide poste dall’evoluzione tecnologica e pedagogica. Quello che intendiamo fare non è circoscritto alla digitalizzazione dei percorsi formativi esistenti, ma, piuttosto, ad un ripensamento integrale dell’approccio educativo, con l’obiettivo di renderlo più flessibile e capace di adattarsi rapidamente alle nuove esigenze della comunità universitaria, dell’alta formazione e della società. Attraverso questo progetto, intendiamo creare un ecosistema formativo che metta a disposizione di studentesse, studenti e docenti strumenti avanzati, accessibili e integrati, che permettano di costruire percorsi di apprendimento personalizzati e orientati a risultati concreti.