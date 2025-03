Formazione giridica, studenti in tribunale

Permettere agli studenti di entrare a contatto con il complesso mondo del tribunale, cimentandosi sia nella comunicazione che nella ricerca applicata. Un percorso che permetterà loro di diventare giuristi preparati. E’ questo l’obiettivo del protocollo tra Dipartimento di Giurisprudenza e Tribunale di Modena: un accordo triennale per avvicinare Università e istituzioni. In base al protocollo, gli studenti saranno coinvolti in attività formative avanzate e ricerche applicate alla giustizia, con nuove strutture per la comunicazione istituzionale e l’approfondimento scientifico. La finalità è quindi lo sviluppo di iniziative congiunte nel campo della formazione e della divulgazione scientifica. Alla sigla erano presenti Carmelo Elio Tavilla, direttore del dipartimento di giurisprudenza e il presidente del Tribunale Alberto Rizzo. "Gli studenti hanno avuto la possibilità di percepire direttamente il mondo del lavoro, un possibile sviluppo delle aspirazioni – ha detto Rizzo – ma soprattutto una presa di coscienza e consapevolezza dei diversi ruoli che all’ interno di un tribunale operano. Dunque, con questo protocollo si offre l’opportunità di vedere o, meglio, di vivere le dinamiche che contraddistinguono il mondo della giustizia dal suo interno, interagendo con tutti gli attori che lo animano giudici, avvocati e personale amministrativo".

Particolare attenzione è rivolta alla creazione e sviluppo di un innovativo Ufficio Comunicazione in Tribunale, che ospiterà studenti stagisti e personale accademico, al fine di migliorare la percezione pubblica dei servizi giurisdizionali offerti e valorizzare le iniziative comuni. Parallelamente, sarà costituito presso il Tribunale un Ufficio Studi che coinvolgerà stagisti e personale accademico del Dipartimento, dedicato all’ approfondimento scientifico di tematiche giuridiche rilevanti e alla predisposizione di linee guida operative a beneficio dei magistrati e degli operatori del settore. L’accordo prevede anche iniziative formative avanzate. Il professor Tavilla ha evidenziato come la sigla del protocollo apra un importate canale di collegamento verso una formazione giuridica in dialogo diretto con le istituzioni. "Questa collaborazione offre strumenti per comprendere e gestire le sfide del presente con una prospettiva nuova e realmente operativa". Giovanna Laura De Fazio, promotrice della convenzione ha aggiunto: "Un progetto che apre la strada a una collaborazione su bandi competitivi europei e consolida il ruolo di Unimore nella ricerca giuridica internazionale. Il diritto assume così una prospettiva più ampia, in cui l’innovazione accademica si confronta direttamente con le istituzioni giudiziarie e si traduce in progetti con un impatto concreto".

Valentina Reggiani