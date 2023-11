Formazione, Irecoop inaugura la nuova sede

È in programma giovedì a partire dalle 17 la cerimonia di inaugurazione della nuova sede modenese di Irecoop Emilia-Romagna, ente di formazione regionale specializzato in formazione specifica per il sistema cooperativo. Con il rinnovo della sede di Modena, Irecoop Emilia-Romagna consolida così ulteriormente la propria presenza su un territorio a forte vocazione cooperativa che è ben rappresentato da Confcooperative Terre d’Emilia, organizzazione territoriale cui aderiscono 640 cooperative per un totale di 135.000 soci, 47.000 occupati e 7,8 miliardi di fatturato.

La nuova sede, che si trova in via Luigi Gazzotti 220, è stata non solo una scelta per gli spazi più funzionali e per ottimizzare ulteriormente l’organizzazione dell’ente e le numerose attività di formazione che promuove, ma ancor di più la volontà di creare un ecosistema con soggetti complementari per rafforzare la proposta di servizi di valore. "Durante l’evento inaugurale – sottolineano Cristina Frega, direttrice di Irecoop Emilia-Romagna e Marcella Gubitosa, Amministratore Delegato di Irecoop – racconteremo qual è l’idea che ci ha motivato nella scelta di questi nuovi spazi e presenteremo le diverse realtà che condividono la sede con noi. Il progetto è far diventare la sede di via Gazzotti un vero e proprio hub di competenze complementari in cui le esperienze e le conoscenze si contaminano per la creazione di nuove progettualità".