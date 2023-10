Formazione tecnica, 74 percorsi gratuiti

Istruzione e formazione tecnica superiore sono un indispensabile viatico per qualificarsi e affacciarsi sul mercato del lavoro. Dai tecnici per la realizzazione di modelli in tre dimensioni a programmatori web, dai progettisti di allestimenti per il teatro agli specialisti di sicurezza delle reti informatiche: sono ben 74 i percorsi gratuiti di Istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) in partenza in Emilia-Romagna, destinati a giovani e adulti che intendono entrare preparati e dotati di una solida qualifica nel mercato del lavoro o reinserirsi con l’acquisizione di nuove competenze. I percorsi sono stati approvati dalla Giunta regionale Emilia-Romagna con un investimento di 10,6 milioni di euro del Programma regionale FSE+ , progettati e realizzati da istituti di istruzione secondaria superiore, enti di formazione professionale accreditati, università e imprese. Sono articolati in due semestri, hanno una durata complessiva di 8001000 ore, e sono proposti con una articolazione fatta da formazione d’aula e di laboratorio, accompagnata da periodi di stage per consentire ai partecipanti di sperimentare in impresa le competenze acquisite. Al termine, previo superamento di una verifica finale, viene rilasciato il certificato di specializzazione tecnica superiore valido a livello nazionale.

L’offerta formativa 2023-2024, con più di 20 corsi nelle sole province di Modena e Reggio Emilia, si focalizza nelle seguenti aree: cultura, informazione e tecnologie informatiche; manifattura e artigianato; meccanica impianti e costruzioni; servizi commerciali; turismo e sport. Tutte le informazioni sui singoli corsi e le iscrizioni sono disponibili su: www.formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it.