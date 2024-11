’Forme composte’, un percorso per giovani artisti

Torna ‘Forme composte’, il percorso tra musica e contaminazioni, giunto alla V edizione, aperto a giovanissimi artisti tra i 14 e i 20 anni residenti nella nostra provincia. Il progetto è promosso dalle associazioni Muse e Ore d’aria in collaborazione con il Centro Musica di Modena e propone nove giornate di residenza artistica per realizzare una produzione originale che debutterà alla Tenda. Il bando, on line sul sito del Centro Musica (www.musicplus.it) e per il quale si può già fare domanda, mette a disposizione 13 posti per artisti e artiste: cinque per la sezione musica, quattro per la sezione danza e quattro per la sezione illustrazione/disegno. Le candidature si possono inviare fino a lunedì 25 novembre compilando il form di iscrizione sul sito del Centro Musica. Durante le nove giornate di residenza artistica, che si svolgeranno alla Torre del 71MusicHub e alla Tenda fra gennaio e febbraio 2025, il gruppo avrà l’opportunità di lavorare con un team di artisti del settore composto dal musicista Enrico Pasini, dalla coreografa Elisa Balugani e dall’illustratore Ahmed Ben Nessib. Sono previsti anche workshop specifici con ospiti esterni come Gaia Davolio per il teatro, Martina Ronchetti per il laboratorio coreografico.