Formigine, 164 utenti ricevuti allo Sportello dedicato ai consumatori

A Formigine, sono stati 164 gli utenti ricevuti presso lo Sportello a Tutela del Consumatore, che ha sede in via Unità d’Italia 30 tra aprile 2021 e dicembre 2022, di cui la maggioranza per richiedere consulenze. Il servizio, gratuito, è reso possibile grazie al finanziamento del Comune ed è realizzato da Federconsumatori e Adiconsum di Modena. L’attività principale dello Sportello è orientata alla soluzione stragiudiziale del contenzioso. Tra i temi trattati maggiormente dallo Sportello – cui sono segnalate le pratiche commerciali scorrette – troviamo questioni inerenti i diversi gestori telefonici ed i servizi di energia elettrica e gas. Alcuni cittadini si sono rivolti al servizio anche per approfondire temi riguardanti impianti fotovoltaici, sistemi bancari e acquisti web.