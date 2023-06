Formigine, 2 milioni di euro per riqualificare l'acquedotto

Continua, a Formigine, il piano di riqualificazione dell’acquedotto, e da lunedì prendono il via due importanti interventi di posa di nuove condotte idriche, parte di un più ampio piano di manutenzione che ha visto, nel 2022, oltre 2 milioni di euro di investimenti. Il primo cantiere sarà localizzato in via Valdrighi, durerà 40 giorni e, interessando il tratto di strada tra via Nazario Sauro e via Cavazzuti, comporterà la parziale chiusura della strada, sulla cui carreggiata sarà comunque in vigore un senso unico alternato che permetterà l’accesso al parcheggio della scuola materna. Qui i tecnici provvederanno alla sostituzione della vecchia condotta con una nuova tubazione in Pvc il cui diametro, raddoppiato rispetto a quello esistente, renderà la rete più resiliente, migliorandone la performance. Un mese di tempo, invece, quello che servirà per completare il secondo intervento, previsto a Corlo tra via Radici e via Battezzate: i lavori interconnetteranno le condotte realizzate negli ultimi anni, migliorando affidabilità e portata della rete. In questo secondo caso la complessità dell’intervento richiederà due fasi distinte: la prima interesserà l’incrocio via Battezzatevia Radici in piano, mentre la seconda fase riguarderà la parte ovest di via Battezzate e via Radici e potrà partire solo quando sarà messo in totale sicurezza il muro perimetrale del vecchio mulino di Corlo che attualmente non consente di effettuare escavazioni nelle immediate vicinanze. Anche a Corlo i lavori impatteranno sulla viabilità. In via Battezzate la strada rimarrà chiusa nel tratto interessato. Su via Radici, sarà istituito un senso unico alternato e un senso unico sul tratto di via Battezzate da via Radici a via Edison. A Corlo potenziare la rete dell’acquedotto garantirà risorsa idrica anche con la siccità.