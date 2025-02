Formigine, acquedotto potenziato e collegato alla rete di Castelnuovo

Garantire l’interscambio di acqua tra i comuni di Formigine e Castelnuovo Rangone, per una rete idrica più efficiente e affidabile a servizio dei cittadini delle due comunità. E’ questo l’obiettivo dell’importante intervento di rinnovo e potenziamento dell’acquedotto di Formigine che parte oggi a cura del Gruppo Hera. Si tratta di un investimento di circa 500mila euro a carico della multiutility per i lavori (che avranno una durata di circa 6 mesi) di posa di una condotta in ghisa lunga oltre un chilometro e mezzo che collegherà la rete acquedottistica formiginese con quella del vicino comune di Castelnuovo, permettendo l’interscambio della risorsa idrica in caso di esigenze da parte dei due comuni.

L’intervento si inserisce in un ampio programma di manutenzione straordinaria e rinnovo delle reti acquedottistiche gestite da Hera, condiviso con l’amministrazione comunale, per garantire un servizio sempre più performante attraverso sistemi di interconnessione idrica. Il cantiere interesserà via Sant’Antonio (strada provinciale 16 di Castelnuovo Rangone) a Formigine, nel tratto compreso tra via Salviola e via Stradella ma i lavori toccheranno anche la stessa via Stradella, nel tratto compreso tra via Sant’Antonio e via Gatti, e un piccolo tratto di quest’ultima, tutte nel territorio comunale di Formigine.

Durante l’esecuzione dei lavori saranno necessarie modifiche alla viabilità, stabilite dall’amministrazione comunale con apposita ordinanza: per tutto il mese di febbraio è prevista la sospensione della circolazione su via Stradella nel tratto compreso tra il civico 4 e l’intersezione con via Fontanile (sempre garantito il passaggio ai residenti e ai mezzi di soccorso). Nella seconda fase del cantiere, saranno istituiti restringimenti di carreggiata con sensi unici alternati.