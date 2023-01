Formigine, al via il corso ’Un castello di fumetti’ con Stefano Landini

Una nuova opportunità per le ragazze e i ragazzi da 12 a 17 anni: è ’Un castello di fumetti’, corso realizzato dal noto fumettista Stefano Landini (Marvel, Sergio Bonelli Editore), con il patrocinio del Comune di Formigine e il sostegno della Regione Emilia-Romagna.

Saranno 10 incontri al castello di due ore ciascuno dalle 17 alle 19, con partenza il 24 gennaio, per imparare le basi del linguaggio del fumetto e i metodi necessari per costruire una tavola a fumetti completa, dalle singole vignette al progetto finale. Non sono richieste competenze pregresse, ma solo passione e voglia di mettersi in gioco.

Per informazioni e iscrizioni, è possibile contattare l’ufficio cultura al numero 059 416277 o scrivere una e-mail a [email protected]