Formigine, al via la ristrutturazione della palestra Ferraguti

Via ai lavori di ristrutturazione della palestra Ferraguti di Magreta. L’edificio, situato in via Magellano nei pressi del circolo ricreativo e del campo da calcio, risale ai primi anni ’70: già ristrutturata nel 2008, la palestra necessita di ulteriori migliorie che ne incentivino l’utilizzo e sono il ‘corpus’ degli interventi che, divisi in due fasi, riguarderanno il rinforzo strutturale e, a seguire, l’efficientamento energetico. I lavori permetteranno così di risolvere le principali vulnerabilità della palestra e di aumentarne il livello di sicurezza: circa 100mila euro la cifra stanziata per un intervento che dovrebbe concludersi entri i prossimi due mesi. "Investire sulle strutture sportive – il commento dell’Assessore allo Sport Marco Biagini - è il modo migliore per incentivare la pratica motoria e lo sport, fondamentali, soprattutto per i giovani, nel percorso di integrazione sociale e condivisione dei valori di convivenza civile".