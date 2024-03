Formigine ancora ko. Ci pensa Mastaj e la Fidentina sorride

FIDENTINA

1

FORMIGINE

0

FIDENTINA: Ghiretti, Rieti, Visconti, Petrelli, Spagnoli, Varani (36’st Pellegrini), Agostinelli, Lorenzani (25’st Leporati), Elhani (30’st Casarini), Terranova (16’st Delgrosso), Mastaj (3’st Ferrara). A disp.: Mora, Ferri, Quenda, Saccani. All. Montanini

FORMIGINE: Cornia, Vacondio (45’st Bertoni), Mondini (33’st Restilli), Di Gesù, Papaianni, Ricaldone, Baldari (1’st Marverti), Caselli M., Habib, Cremaschi, Zito. A disp.: Migliori, Vecchi, Roncaglia, Celeste, Cavani, Teneggi. All. Sarnelli

Arbitro: Dimitrascu di Finale Emilia

Reti: 28’ Mastaj

Note: ammoniti Visconti, Di Gesù, Ricaldone

Prosegue il momento no del Formigine (un punto in 3 gare) sconfitto dalla Fidentina che assieme al Faro (2-1 al Brescello) scavalca La Pieve ora penultima. Al 28’ Mastaj riceve smarcato in area e segna in diagonale. Al 44’ tiro di Ziro e Spagnoli è decisivo. Nella ripresa al 21’ Ferrara solo davanti a Cornia perde il tempo e viene chiuso. Al 29’ miracolo di Ghiretti sul colpo di testa di Habib. Al 44’ Habib colpisce centrale di testa.