Formigine, aperto anche ad agosto lo sportello del cittadino Servizi comunali attivi ad agosto a Formigine: sportello del cittadino sempre aperto, eccezion fatta per alcune date; Ufficio di stato civile aperto per denunce di nascita e morte; biblioteche chiuse dal 7 al 15 e il 24 agosto; Centro per le famiglie chiuso dal 7 al 29.