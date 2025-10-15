Formigine, avanti con Mezzetti. Stasera la Coppa Promozione

Sanità pubblica a caro prezzo

Massimo Pandolfi
Modena
CronacaFormigine, avanti con Mezzetti. Stasera la Coppa Promozione
15 ott 2025
DAVIDE SETTI
Cronaca
Tanto tuonò a Formigine che alla fine… non piovve. Lorenzo Mazzetti resta sulla panchina verdeblù, è questa la decisone che è stata presa ieri sera al termine di una lunga riunione al campo "Pincelli" dopo il ko di domenica col Salsomaggiore. Fiducia rinnovata dunque e probabilmente mirino sul mercato di novembre per rinforzare una squadra che fin qui ha raccolto un successo (2-1 sul Fabbrico) e 6 ko. La classifica però è ancora molto corta, col Formigine ultimo assieme a Corticella e Campagnola e a -2 dallo Zola e le prossime due trasferte con Fidentina e Bobbiese saranno un nuovo banco di prova.

Intanto in Prima "D" il pessimo inizio di stagione dello Spilamberto (3 punti in 5 gare) e l’ultimo 0-3 casalingo col Colombaro sono costati la panchina a Simone Cavalli: al suo posto Samuele Santini. In Serie D fra le rivali della Cittadella cambia il Tuttocuoio che dopo il ko con la Pistoiese ha esonerato il tecnico Aldo Firicano.

Coppa Promozione. In campo alle 20,30 i 32esimi di finale in cui debuttano le 10 squadre modenesi, abbinate fra di loro in 5 derby: nel tabellone "B" Castelnuovo-Montombraro e Sanmichelese-Maranello (le vincenti di queste due gare si sfidano nei 16esimi), Medolla S.F.-Camposanto (a San Felice) e Solierese-United Carpi (sintetico "Stefanini", anche le vincenti di queste due gare si sfidano fra di loro) e nel tabellone "C" Castelfranco-La Pieve, con la vincente abbinata a quella di Felsina-A. Castenaso.

d.s.

