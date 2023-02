Nei giorni scorsi, il Sindaco di Formigine Maria Costi ha scritto ai responsabili di Anas per richiedere di effettuare urgenti interventi di manutenzione sul tratto formiginese della Sassuolo-Modena-Fiorano, "dove buche e avvallamenti mettono in grave pericolo la circolazione, tant’è che si sono verificati numerosi episodi di danneggiamenti alle auto, condizioni già segnalate alla vostra attenzione dal Presidente della Provincia". Anas ha risposto che sono in programma interventi per 11 milioni di euro, annunciando inoltre che predisporrà in tempi ragionevolmente rapidi anche la segnaletica che vieta il sorpasso tra mezzi pesanti.