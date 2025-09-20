Formigine con De Pietri Tonelli in più

Continua a muoversi il mercato dei dilettanti, che chiude il 30 settembre. In Eccellenza il Formigine ha annunciato Andrea De Pietri Tonelli, centrocampista ’98 ex Scandiano, con una lunga esperienza fra D ed Eccellenza con Castelvetro, Zola, Castelfranco, Modenese e Cdr Mutina. Proprio la Cdr sta per chiudere un colpo in difesa con Abdellah Hajbi (’89) dal Terre di Castelli. OGGI. Dall’Eccellenza alla Terza sono oggi 9 gli anticipi delle modenesi (ore 15). In Eccellenza il Formigine a zero punti e senza Diallo e Maletti va a Pontenure sul campo della capolista priva di Compiani, Casali e Roberi Vota. In Promozione il Camposanto (Mambrini e Mensah out) se la vede a Casalgrande (al completo). Le altre di oggi: in Prima "C" Novellara-Campogalliano, in Prima "D" Solignano-Spilamberto, in Seconda "E" R. Viadana-V. Cibeno, in Seconda "F" Roteglia-Pavullo, in Seconda "G" San Vito-A. Borgo, in Terza "A" A. Solignano-Academy TdC e in Terza "B" Forese Nord-Manzolino.

Domani. Domani si gioca la quarta giornata (15,30). In Eccellenza la Cdr Mutina (Gualdi in dubbio, infortunati Fantastico e Cremaschi) reduce dal primo ko ospita a Campogalliano la Bobbiese, che è ancora senza lo squalificato Imprezzabile e Borsatti. Trasferta bolognese invece per il Terre dei Castelli, fermo. Un punto, di scena a Zola Predosa: Cattani non ha Tzvetkov, nei felsinei (4 punti) fuori Baietti, Magli e D’Errico. In Promozione sono due i derby, a Soliera e Marabnello. Allo "Stefanini" la Solierese (2 punti) cerca il primo successo con la Sanmichelese che invece è a punteggio pieno, ma ha già riposato: Greco deve rinunciare a Vignocchi e Bozzani, in forse anche Ligabue, nei sassolesi fuori Casini e Ferrari, in dubbio Farina. Il Maranello vuole il bis al "Ferrari" contro il Montombraro: biancazzurri senza Marverti e Fontana, in dubbio Zagari, negli appenninici squalificato Davide Corropoli. Torna in casa il Medolla San Felice (infortunato Bernabiti) per ricevere un Baiso senza Gazzotti, Banzi e Incerti. Fra le mura amiche anche le altre tre modenesi: il Castelnuovo (rottura del crociato per Pivetti) trova la Riese (ko Tortelli), La Pieve ancora a zero (in dubbio Gilli e Loussi, ko Traversi) ospita la Sammartinese (assente Ametta e Sula, da valutare Re), mentre lo United Carpi senza Kundome e Malagoli riceve a Fossoli la capolista Masone. Nel girone "C" debutta mister Rizzo sulla panchina del Castelfranco che va ad Anzola col Felsina senza Aracri, Simonetti e Scardovelli, nei bolognesi fuori Petrullo.

d. s.