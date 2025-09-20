La risposta che serviva

Valerio Baroncini
La risposta che serviva
Modena
CronacaFormigine con De Pietri Tonelli in più
20 set 2025
DAVIDE SETTI
Cronaca
Formigine con De Pietri Tonelli in più

Continua a muoversi il mercato dei dilettanti, che chiude il 30 settembre. In Eccellenza il Formigine ha annunciato Andrea De...

Andrea De Pietri Tonelli

Andrea De Pietri Tonelli

Continua a muoversi il mercato dei dilettanti, che chiude il 30 settembre. In Eccellenza il Formigine ha annunciato Andrea De Pietri Tonelli, centrocampista ’98 ex Scandiano, con una lunga esperienza fra D ed Eccellenza con Castelvetro, Zola, Castelfranco, Modenese e Cdr Mutina. Proprio la Cdr sta per chiudere un colpo in difesa con Abdellah Hajbi (’89) dal Terre di Castelli. OGGI. Dall’Eccellenza alla Terza sono oggi 9 gli anticipi delle modenesi (ore 15). In Eccellenza il Formigine a zero punti e senza Diallo e Maletti va a Pontenure sul campo della capolista priva di Compiani, Casali e Roberi Vota. In Promozione il Camposanto (Mambrini e Mensah out) se la vede a Casalgrande (al completo). Le altre di oggi: in Prima "C" Novellara-Campogalliano, in Prima "D" Solignano-Spilamberto, in Seconda "E" R. Viadana-V. Cibeno, in Seconda "F" Roteglia-Pavullo, in Seconda "G" San Vito-A. Borgo, in Terza "A" A. Solignano-Academy TdC e in Terza "B" Forese Nord-Manzolino.

Domani. Domani si gioca la quarta giornata (15,30). In Eccellenza la Cdr Mutina (Gualdi in dubbio, infortunati Fantastico e Cremaschi) reduce dal primo ko ospita a Campogalliano la Bobbiese, che è ancora senza lo squalificato Imprezzabile e Borsatti. Trasferta bolognese invece per il Terre dei Castelli, fermo. Un punto, di scena a Zola Predosa: Cattani non ha Tzvetkov, nei felsinei (4 punti) fuori Baietti, Magli e D’Errico. In Promozione sono due i derby, a Soliera e Marabnello. Allo "Stefanini" la Solierese (2 punti) cerca il primo successo con la Sanmichelese che invece è a punteggio pieno, ma ha già riposato: Greco deve rinunciare a Vignocchi e Bozzani, in forse anche Ligabue, nei sassolesi fuori Casini e Ferrari, in dubbio Farina. Il Maranello vuole il bis al "Ferrari" contro il Montombraro: biancazzurri senza Marverti e Fontana, in dubbio Zagari, negli appenninici squalificato Davide Corropoli. Torna in casa il Medolla San Felice (infortunato Bernabiti) per ricevere un Baiso senza Gazzotti, Banzi e Incerti. Fra le mura amiche anche le altre tre modenesi: il Castelnuovo (rottura del crociato per Pivetti) trova la Riese (ko Tortelli), La Pieve ancora a zero (in dubbio Gilli e Loussi, ko Traversi) ospita la Sammartinese (assente Ametta e Sula, da valutare Re), mentre lo United Carpi senza Kundome e Malagoli riceve a Fossoli la capolista Masone. Nel girone "C" debutta mister Rizzo sulla panchina del Castelfranco che va ad Anzola col Felsina senza Aracri, Simonetti e Scardovelli, nei bolognesi fuori Petrullo.

d. s.

