Formigine e Castelfranco si sono sbloccate. La Pieve rinnova la fiducia a mister Barbi

E’ stata una domenica speciale per Formigine e Castelfranco, che hanno tolto la casella zero dalla classifica.

Qui Formigine. Col 2-1 sul Rolo il Formigine ha festeggiato il primo successo. "Avevamo già fatto buone gare – spiega mister Lorenzo Mezzetti – ma qualche disattenzione ci era costata la sconfitta con Pontenurese e Zola ad esempio. Adesso però siamo un po’ più quadrati anche grazie agli innesti di De Pietri Tonelli, Manfredini e Iattici e speriamo di avere un po’ di continuità, anche se domenica a Nibbiano sarà subito molto dura. Purtroppo gli infortuni ci hanno un po’ destabilizzato: Stanco ha saltato le ultime per la fascite plantare, poi abbiamo perso tutta la corsia mancina visto che Maletti si è lesionato il collaterale e lo rivedremo a fine ottobre, mentre Diallo si opera giovedì al menisco e starà fuori 2 mesi". Intanto la squadra verdeblù si è presentata in Piazza Castello alla presenza del sindaco Elisa Parenti e poi ha posato di fronte allo sponsor Cillo.

Qui Castelfranco. Era dal 21 aprile 2024 col successo 3-0 sul campo della Fidentina che in casa Virtus non si festeggiava una vittoria. Da allora sono arrivati 41 ko di fila fra campionato e coppa, striscia nerissima interrotta col 4-2 al Granamica. "Ci siamo ripresi quello che avevamo perso col Felsina – spiega il ds Fabrizio Ganassi – quando in superiorità numerica sull’1-1 pensavamo di vincerla ma abbiamo perso. Domenica dopo aver subito il 2-2 la squadra ci ha creduto trovando il gol nel finale. Vedendo i ragazzi allenarsi tutti i giorni sono certo che ce la giocheremo fino alla fine con tutti, a parte il pesante ko col Valsanterno nessuno ci ha messo sotto. Peccato solo per il ko di Simonetti: attendiamo la risonanza ma temo che dovremo tornare sul mercato per un attaccante".

La Pieve. Come già anticipato ieri, La Pieve ha rinnovato la fiducia a mister Andrea Barbi nonostante lo 0-3 subito a Baiso e il pessimo avvio di stagione con appena un punto in 4 gare.

Davide Setti