Formigine e Verden, per il gemellaggio arrivano venti studenti

Sono arrivati a Formigine 20 studenti della scuola media di Verden, in Germania, nell’ambito del gemellaggio che lega le due città dal 2023. Come già avvenuto lo scorso anno, i ragazzi tedeschi parteciperanno alle lezioni presso le scuole medie ‘Fiori’ di Formigine, Magreta e Casinalbo, e per loro sono in programma anche alcune visite guidate presso alcuni dei monumenti più importanti della città: il Castello, Villa Gandini e la Torre dell’Acquedotto, recentemente riqualificata e inaugurata a settembre.