Formigine firma il patto con Verden, città tedesca

Il Comune di Formigine è pronto per firmare il suo terzo gemellaggio con una città europea. Dopo quelli con Saumur, in Francia, e Kilkenny, in Irlanda, firmati rispettivamente 10 e 5 anni fa, oggi una delegazione formiginese partirà alla volta di Verden per ufficializzare un nuovo gemellaggio.

La relazione tra Formigine e la città tedesca non è nuova, ma risale al 2013 e da allora è proseguita con incontri ufficiali tra le rispettive amministrazioni pubbliche e il programma di mobilità giovanile Eurocamp. Il Comune ricorda che c’è tempo fino al 30 aprile per presentare domanda al fine di partecipare a un progetto di mobilità dedicato a giovani tra i 18 e i 27 anni. In occasione degli Special Olympics Games, infatti, la città di Verden sarà coinvolta nell’Host Town Program per accogliere gli atleti.