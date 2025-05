Formigine, incontro sulla prevenzione contro il cyberbullismo

Il comitato Aspettando lo Smartphone di Formigine presenta, questa sera alle 20 presso l’Auditorium Spira Mirabilis, la sua quarta iniziativa, patrocinata dal Comune e dalla Direzione Didattica 1. L’appuntamento, dal titolo "Il mondo in tasca - prevenzione e contrasto al cyberbullismo", è dedicato a genitori, educatori e la comunità tutta per comprendere e affrontare in particolare il delicato tema del cyberbullismo.

Alessandro Debbia, esperto di sicurezza informatica, illustrerà strumenti e accorgimenti pratici per aiutare i genitori a proteggere i propri figli dai rischi online mentre Claudio Natali, avvocato penalista, approfondirà le fattispecie legali più comuni legate al cyberbullismo, i segnali che possono manifestarsi nelle vittime e porterà testimonianza della sua esperienza professionale.

Infine Chiara Taccini, docente e pedagogista già autrice di una tesi sul cyberbullismo, offrirà una panoramica sul fenomeno. L’incontro, moderato da Valentina Ruberto, si colloca nell’ambito dell’iniziativa ‘Aspettando lo Smartphone’, progetto di portata nazionale, di educazione e sensibilizzazione dedicato allo sviluppo di una maggiore consapevolezza digitale da parte dei genitori e degli insegnanti delle scuole primarie e secondarie di primo grado.

L’esperienza è approdata anche a Formigine un paio di anni fa grazie all’impegno di un gruppo di genitori degli Istituti Ferrari e Carducci di Formigine. La partecipazione all’evento è gratuita.