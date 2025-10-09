Formigine, la Cgil: “Dipendente aggredita dal datore di lavoro”

Modena, 9 ottobre 2025 – “Aggredita brutalmente dal datore di lavoro”: è quanto sarebbe accaduto, secondo la denuncia pubblica della Cgil dove si fa riferimento anche all’intervento dei carabinieri, in una nota azienda edile di Formigine. Presunta vittima una impiegata 32enne che avrebbe subito la violenza dopo aver risposto al datore di lavoro di aver terminato l’orario e di adempiere l’indomani alla compilazione e invio telematico di documenti che lo stesso le aveva appena richiesto. Segnala il sindacato: “L’accaduto le ha procurato quattro giorni di prognosi per infortunio dopo essere stata medicata al pronto soccorso. Le ha sferrato una manata sulla scapola sinistra, afferrandola da dietro per la maglietta, strattonandola e sollevandola dalla sedia e lanciandola letteralmente fuori dalla porta dell’ufficio”. Aggiunge Souad Elkaddani della Fillea Cgil: “La lavoratrice si è presentata ieri in Camera del Lavoro a Sassuolo in un forte stato di agitazione per chiedere tutela. E’ ancora sotto shock e teme per il momento in cui dovrà riprendere a lavorare”. Il datore di lavoro, conclude il sindacato, ha negato l’aggressione davanti alle forze dell’ordine, a cui la lavoratrice ha però sporto regolare denuncia.