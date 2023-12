Formigine, l’appello:: "Al gattile servono materiali per il recinto"

Appello social del canile e gattile ‘Punto e Virgola’ di Magreta che chiede ai simpatizzanti ‘un ultimo regalo in questo 2023’. In particolare, la struttura necessita di un cospicuo numero di autobloccanti per rinforzare il recinto dell’oasi felina. "Alcuni mici – scrivono i volontari – hanno infilato la testa in qualche varco e per evitare che evadano o che entrino dei piccoli animali selvatici, ci serve mettere in sicurezza la recinzione". Da qui la richiesta di autobloccanti. "Abbiamo già cominciato a sistemarne alcuni, ma ci domandavamo se tra i nostri sostenitori vi fossero degli avanzi in cantina o se qualche ditta ne avesse da regalarci". Sul post dell’associazione ci sono le immagini del tipo di materiali richiesti, insieme ai recapiti cui può rivolgersi chi fosse in grado di contribuire.