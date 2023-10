Formigine: lavori di riqualificazione nella palestra scolastica

Si stanno svolgendo lavori di riqualificazione all’interno della palestra della scuola primaria Carducci, che vedono in fase di ultimazione la sostituzione dei due generatori di calore, per una spesa complessiva pari a circa 90mila euro cui l’amministrazione ha aggiunto 34mila euro per l’installazione di una tenda mobile che permetterà di dividere la palestra in due consentendone l’utilizzo simultaneo. Ulteriori 160mila euro sono invece già destinati alla realizzazione di un impianto fotovoltaico di potenza pari a circa 80 kWp che troverà ubicazione sulla copertura.

"L’intervento rientra fra le azioni di mitigazione volte a una riduzione dei consumi energetici che l’amministrazione comunale ha approvato con il Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima- Ulteriori progetti – annuncia l’assessore Biagini – saranno comunicati a breve".