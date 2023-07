Formigine, lotta ai rifiuti abbandonati Arrivano gli spazzini di quartiere

Disagi diffusi e perplessità sulla nuova raccolta rifiuti, hanno spinto le amministrazioni comunali a mettere in campo varie contromisure, in accordo con Hera. L’ultima soluzione, tra le tante adottate da quando il ‘porta a porta’ si è allargato ai Comuni dell’Unione del Distretto Ceramico, è lo ‘spazzino di quartiere’ che prenderà servizio sul territorio formiginese.

Parliamo di figure che perlustreranno centro a frazioni a bordo di mezzi operativi per la raccolta rifiuti, lavoreranno su 6 turni in diverse fasce orarie durante la settimana (con un ulteriore turno la domenica mattina), ed in questa fase di passaggio alle nuove modalità di raccolta differenziata, la loro azione sarà soprattutto finalizzata alla rimozione dei rifiuti impropriamente abbandonati all’esterno dei cassonetti. "In queste settimane sta procedendo l’estensione a tutto il comune della raccolta porta a porta di cartacartone e plasticalattine in sacchi, con conseguente rimozione dei relativi contenitori stradali e sostituzione di quelli dell’indifferenziato (si apriranno solo con la Carta Smeraldo) e nell’immediato — scrive l’Amministrazione formiginese — questi cambiamenti comportano purtroppo l’aumento dei fenomeni di abbandono che Comune ed Hera sono intenzionati a fronteggiare".

Il lavoro degli operatori è strutturato sulla base di percorsi predefiniti ricorrenti, condivisi con l’Amministrazione, per toccare ogni giorno i punti di capoluogo e frazioni potenzialmente più critici. "Uno sforzo integrativo, anche economico — spiega l’assessore all’ambiente Giulia Bosi — per garantire alla città il massimo decoro nella delicata fase di messa a regime dei servizi".

Quanto sia ‘delicata’ la transizione dal metodo di raccolta tradizionale al porta a porta, in effetti, è risaputo — ultime lamentele da Pigneto, dove si segnalano indebite migrazioni di rifiuti da Sassuolo alle prime colline prignanesi — e le Amministrazioni corrono ai ripari: Sassuolo, ad esempio, ha optato per l’anticipo — all’alba — delle operazioni di raccolta e raddoppiato, da due a quattro, le squadre che si muovono sul territorio per raccogliere i rifiuti impropriamente abbandonati, adottando contestualmente i tutor, ovvero figure che ‘vigilano’ sul corretto conferimento. Per quanto riguarda gli spazzini di quartiere a Formigine, in futuro resteranno ma saranno destinati a un’attività di relazione e supporto dell’utenza, raccogliendo anche segnalazioni ambientali. s.f.