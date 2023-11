Formigine, nuova illuminazione alla palestra Ascari

Partiranno tra pochi giorni, e dureranno una settimana, i lavori di relamping della palestra Ascari di Casinalbo. L’intervento, finanziato dal Comune di Formigine per circa 12mila euro, porterà al miglioramento della qualità in termini di comfort visivo ed affidabilità attraverso un’illuminazione appositamente studiata e consentirà di ridurre i costi di gestione e il consumo di energia elettrica grazie all’installazione di nuove lampade a tecnologia a LED che offrono ottime prestazioni e un notevole risparmio energetico. "Con questo intervento – dice l’assessore allo sport Marco Biagini - proseguiamo l’azione di riqualificazione energetica degli impianti sportivi del territorio. Con investimenti a lungo termine che garantiscono vantaggi economici ed efficienza energetica In particolare, la palestra Ascari, che ospita gli studenti della scuola media Fiori nelle ore di educazione motoria, è dotata di un impianto vecchio e dunque particolarmente energivoro" I lavori per la sostituzione delle lampade di illuminazione della palestra rappresentano solo il primo passo di un più grande percorso di riqualificazione che interesserà la struttura nel 2024. "Anche grazie ad un finanziamento regionale, infatti, il prossimo anno – aggiunge Biagini – sono in programma lavori di riqualificazione energetica e di miglioramento sismico al fine di rendere l’edificio sempre più sicuro e attento all’ambiente".