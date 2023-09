Formigine: parcheggio sotterraneo all’ex Cantina, lavori conclusi entro l’anno

Termineranno entro la fine del 2023 i lavori per la realizzazione di un parcheggio sotterraneo su due livelli presso il comparto "ex Cantina" a Formigine.

L’opera, derivante da oneri di urbanizzazione, porterà alla creazione di 125 posti auto, 68 dei quali sotterranei: il parcheggio sarà dotato di un impianto di illuminazione, telecamere di videosorveglianza per garantire la sicurezza, corpo scale e ascensore, e sarà raggiungibile mediante una rampa dedicata.

Nel corso dell’autunno prenderà il via anche la riqualificazione vera e propria di tutto il comparto della "ex Cantina".

Obiettivo dichiarato del progetto è alleggerire l’area in prossimità di via Pascoli anche tramite la delocalizzazione di 1500 metri edificabili in zona via Focherinivia XX Settembre, dove sorgeranno, oltre a nuovi parcheggi, anche 12 appartamenti di Edilizia Residenziale Sociale (ERS) in risposta all’esigenza di abitazioni a prezzo calmierato da destinare a famiglie giovani. Questa operazione porterà infine alla creazione di nuove aree verdi e un passaggio ciclopedonale.