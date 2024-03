Formigine, Penta e Coopernuoto in cattive acque

La serie C maschile di pallanuoto ha concluso sabato il proprio cammino ascendente, ed il bilancio di metà stagione dice che molti verdetti sono già stati emessi: se nel girone emiliano-marchigiano si può già dire che la RN Bologna ha già un piede in serie B, e lo Sterlino in Promozione, la situazione delle modenesi è d difficile, visto che sono tutte invischiate nella lotta per non retrocedere, se non ad un passo dalla Promozione, come l’Onda Blu Formigine, che dopo la vittoria all’esordio con il derelitto CSS Verona, ha inanellato otto sconfitte consecutive, che lo pongono lontanissimo dalla zona sicura. Contro la Mestrina la squadra formiginese ha sofferto in fase conclusiva, difficoltà acuita dall’ottima prova del portiere ospite. Anche nel girone Emiliano-marchigiano non è che le cose vadano meglio per le squadre della nostra provincia. La squadra Coopernuoto Carpi è stata travolta dall’errore di tesseramento di Caiumi, costato cinque punti in classifica, mentre la Penta Modena, accreditata di ben altre possibilità tecniche, si è ben presto spenta, come venerdì sera contro la forte Persicetana. PALLANUOTO, 9^ G. - Girone 2: CSS Verona -Preganziol 10-18; Coop Parma – RN Trento 14-8; Onda Blu Formigine – Mestrina 2-14; RN Verona – Bissolati CR 7-10; Sporting Lodi – Reggiana 1010. CLASSIFICA: Reggiana punti 25, Mestrina 22, Sporting Lodi 21, Bissolati CR 15, Coop Parma (*) 12, RN Verona (*), Preganziol e RN Trento 10, Onda Blu Formigine 3, CSS Verona 0. GIRONE 3: Jesina - RN Bologna 8-18; S.Severino – Fermo 9-14; Team Marche Moie – Coopernuoto Carpi 15-8; Sterlino Bologna – Ravenna 9-10; Penta Modena – Persicetana S.Giovanni 10-12. CLASSIFICA: RN Bologna punti 27, Fermo e Persicetana 19, Jesina 15, Team Marche 12, Ravenna e S.Severino 10, Coopernuoto Carpi (&) 8, Penta Modena 7, Sterlino 3. (*) = una partita in meno. (&) = due punti di penalizzazione.

m.c.