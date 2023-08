Formigine, porta a porta anche in centro

Con l’estensione al centro storico e al quartiere Corassori, a Formigine, il porta a porta chiude la sua lunga marcia. Da domani, con lo sbarco del nuovo ‘servizio’ alle ultime due zone che ne erano ‘immuni’, tutto il distretto ceramico viene sottoposto al ‘porta a porta’, tagliando il traguardo di un percorso intrapreso a febbraio, da Fiorano, e proseguito poi a Maranello e Sassuolo. Tornando a Formigine, da domani come detto, centro storico e quartiere Corassori si allineano: al ritiro domiciliare di cartacartone si affianca quello di plasticalattine, in base al nuovo calendario che prevede il ritiro martedì del sacco azzurro di cartacartone e mercoledì del sacco giallo di plasticalattine. Sempre mercoledì è pianificato il ritiro di cartacartone per le utenze produttive e commerciali. Le esposizioni dei rifiuti dovranno essere effettuate la sera prima del giorno di raccolta, indicativamente fra le 20 e la mezzanotte. L’indifferenziata, invece, si conferisce nei nuovi cassonetti ‘chippati’ che si aprono con tessera, già ritirata, insieme al kit per la differenziata, dall’80,5% dei formiginesi, quindi particolarmente solerti nel recepire le indicazioni della multiutility: chi non avesse ancora ritirato i kit potrà rivolgersi alla Casa Smeraldo presso il gazebo all’esterno dello Sportello del Cittadino di via Unità d’Italia, fino al 2 settembre, con i seguenti giorni e orari di apertura: lunedì (8,1512,15 e 14,15 17,45, martedì, mercoledì, giovedi e venerdì (8,1512,15). Sportello chiuso il 12, 14, 15, 19 e 24 agosto.