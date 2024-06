Formigine, preso Angelillis. Ma il sogno è arrivare a Stanco

Il Formigine continua a muoversi sul mercato per costruire la rosa da Eccellenza, in attesa la prossima settimana di annunciare i primi arrivi. Dopo aver chiuso la trattativa per Davoli e Crispino, in porta l’obiettivo numero uno è Mawuli della Cdr, mentre per l’attacco il tandem Ghidini-Pepe ha definito anche l’arrivo di Pasquale Angelillis (2003), autore di 12 reti al Fiorano, dove ha svolto tutta la trafila giovanile. Il "sogno" rimane però, come già raccontato, quello di Francesco Stanco (’87), che dopo l’addio dal Terre di Castelli sta valutando la proposta dei verdeblù, che gli permetterebbe di restare vicino a casa. Ieri intanto si è accasato anche un altro ex formiginese, l’attaccante Riccardo Zito che ha firmato per lo Sporting Scandiano appena ripescato in Eccellenza, dove troverà anche De Pietri Tonelli dalla Cdr. Sempre in Eccellenza piazza un altro colpo il Terre di Castelli: in oronero arriva il centrocampista 2004 Djaber Nait, ex Gaggio, che dopo le ultime 3 stagioni (con 8 reti) al Castelfranco lascia la maglia biancogialla. Nello staff di mister Domizzi rimane anche il fisioterapista Giovanni Ferretti. In Promozione il Colombaro arricchisce la difesa con Edoardo Borelli 82005) dalla Sanmichelese. In Seconda continua la campagna del Rivara con altri due innesti: il difensore Federico Balboni (2005), che arriva dalla Juniores regionale del San Felice dove era capitano, e Thomas Malavasi, classe 2003, difensore dalla Solarese.

Ripescaggi. Con gli ultimi forfeit (Cattolica out in Promozione e Palazzuolo in Seconda) è ormai certo il ripescaggio in Seconda del Levizzano, vincitore della Coppa di Terza.

Davide Setti