Formigine punta sulle ciclabili Estate di cantieri

Accelera sulle ciclabili, il Comune di Formigine, e l’obiettivo è arrivare ad avere, entro fine anno, una rete estesa per circa 50 chilometri. Traguardo ambizioso, che l’Amministrazione conta di raggiungere grazie ai lavori in programma questa estate. "È con grande soddisfazione che andiamo a completare i collegamenti con alcuni punti nevralgici del territorio. La rete ciclabile – spiega l’assessore all’ambiente Giulia Bosi – non è solo simbolicamente un collegamento tra Modena e il Distretto ceramico, ma anche un’azione concreta per incentivare l’utilizzo della bici". I lavori sul tratto formiginese, una volta ultimati, sommandosi ai tratti dei Comuni di Modena, Fiorano, Maranello, collegheranno il Museo Ferrari di Modena con quello di Maranello. Ma non è tutto. Sono attualmente in corso i lavori realizzati per conto del Comune di Modena della ciclabile tra via Turchetto e via Martignana che unisce, di fatto, Casinalbo con l’ospedale di Baggiovara, e l’estate vedrà il via ai lavori anche del cosiddetto bypass Brodolini, ovvero il tratto stradale di collegamento tra via Sant’Onofrio e piazza Brodolini. "Grazie a questi cantieri la ciclopedonale Modena-Maranello attraverserà il parco di Villa Gandini per arrivare su via Barozzi e quindi su via Giardini, portando con sé due novità importanti. La prima è la realizzazione della nuova rotatoria tra via Treves e via Giardini, la seconda un’approfondita manutenzione dei piazzali e dei parcheggi a servizio della zona".